Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dörttepe mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.