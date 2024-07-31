GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Havadan ve karadan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar makilik ve ormanlık alanda zarar oluştuğu belirlendi.

Dörttepe mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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