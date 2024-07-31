Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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