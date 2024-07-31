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        Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:56
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        Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması amacıyla Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 minibüs, 2 kamyonet, otomobil ve motosiklete el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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