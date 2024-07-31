Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangını söndürme çalışmalarına havadan bir uçak da destek veriyor.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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