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        Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 83 kilogram atık çıkardı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca deniz dibinden 83 kilogram atık çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:55 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:55
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        Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 83 kilogram atık çıkardı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca deniz dibinden 83 kilogram atık çıkarıldı.

        Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinin 12'nci etabı Güvercinlik sahilinde gerçekleştirildi.

        Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan etkinliğe ilgili birim müdürleri ve personeli ile Güvercinlik Mahalle Muhtarı Günay Şafak katıldı.

        Denizleri ve koyları atıklardan arındırmak, doğal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte gönüllü dalış ekibi tarafından denizden 83 kilogram atık çıkarıldı.

        Güvercinlik Belediye Kafe önünde sergilenen atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere atık merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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