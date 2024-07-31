Muğla açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seydikemer ilçesi açıklarında 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Durdurulan lastik botlarda 1'i çocuk, 23 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Olayla bağlantılı olarak Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Öte yandan Ortaca ilçesi Sarıgerme Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Dalaman İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.