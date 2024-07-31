Muğla Valisi İdris Akbıyık Bodrum İlçe Stadı'ndaki çalışmaları inceledi
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni sezon öncesi ilçe stadındaki çalışmalarını inceledi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni sezon öncesi ilçe stadındaki çalışmalarını inceledi.
Vali Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK'nın yeni sezon öncesi stadyumdaki çalışmalarını yerinde inceledi.
Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, protokol heyetine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Vali Akbıyık, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, Bodrum FK'ya yeni sezonda başarılar diledi.
Polat ise Vali Akbıyık’a Süper Lig maçlarının Bodrum'da oynanması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.
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