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        Muğla Valisi İdris Akbıyık Bodrum İlçe Stadı'ndaki çalışmaları inceledi

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni sezon öncesi ilçe stadındaki çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:13 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:13
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık Bodrum İlçe Stadı'ndaki çalışmaları inceledi
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Sipay Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni sezon öncesi ilçe stadındaki çalışmalarını inceledi.

        Vali Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK'nın yeni sezon öncesi stadyumdaki çalışmalarını yerinde inceledi.

        Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, protokol heyetine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Vali Akbıyık, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, Bodrum FK'ya yeni sezonda başarılar diledi.

        Polat ise Vali Akbıyık’a Süper Lig maçlarının Bodrum'da oynanması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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