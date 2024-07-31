Muğla Valisi İdris Akbıyık Bodrum İlçe Stadı'ndaki çalışmaları inceledi

Polat ise Vali Akbıyık’a Süper Lig maçlarının Bodrum'da oynanması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Vali Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK'nın yeni sezon öncesi stadyumdaki çalışmalarını yerinde inceledi.

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