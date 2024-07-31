Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen, Bodrum ve Datça açıklarında kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ile 2 can salındaki 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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