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        Fethiye'de huzur ve güven uygulamasında 918 bin 250 lira ceza kesildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, 26 işletmeye 918 bin 250 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:09
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        Fethiye'de huzur ve güven uygulamasında 918 bin 250 lira ceza kesildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, 26 işletmeye 918 bin 250 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca Ölüdeniz Mahallesi'ndeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 106 işletme ve 357 araç kontrol edildi.

        Bin 661 kişinin sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

        Ekiplerce, 26 işletmeye 918 bin 250 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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