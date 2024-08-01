Fethiye'de huzur ve güven uygulamasında 918 bin 250 lira ceza kesildi

İl Jandarma Komutanlığınca Ölüdeniz Mahallesi'ndeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 106 işletme ve 357 araç kontrol edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen huzur ve güven uygulamasında, 26 işletmeye 918 bin 250 lira ceza uygulandı.

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