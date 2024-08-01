Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:25 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

        Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        AÖF kayıt ücretlerine zam
        AÖF kayıt ücretlerine zam
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        İstanbul'da ilginç anlar: Evdeki hırsızları gören köpek oralı bile olmadı
        İstanbul'da ilginç anlar: Evdeki hırsızları gören köpek oralı bile olmadı
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"

        Benzer Haberler

        Bodrum'da zabıta ekipleri yangınlara karşı denetimlerini sürdürüyor
        Bodrum'da zabıta ekipleri yangınlara karşı denetimlerini sürdürüyor
        Fethiye'de huzur ve güven uygulamasında 918 bin 250 lira ceza kesildi
        Fethiye'de huzur ve güven uygulamasında 918 bin 250 lira ceza kesildi
        Marmaris'te çocukları alıkoyarak zorla çalıştırdıkları öne sürülen 5 zanlı...
        Marmaris'te çocukları alıkoyarak zorla çalıştırdıkları öne sürülen 5 zanlı...
        Bodrum ve Marmaris esnafı "fahiş fiyat algısından" rahatsız
        Bodrum ve Marmaris esnafı "fahiş fiyat algısından" rahatsız
        Bodrum FK'da Vali Akbıyık stadı gezdi
        Bodrum FK'da Vali Akbıyık stadı gezdi
        Muğlaspor'da transfer sürüyor
        Muğlaspor'da transfer sürüyor