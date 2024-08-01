Marmaris açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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