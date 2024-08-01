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        Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 19:19 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:21
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        Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11'i çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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