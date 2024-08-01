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        Bodrum'da bitkin halde kıyıya vuran Akdeniz foku telef oldu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz foku, bir süre sonra kıyıda telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 20:39 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:39
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        Bodrum'da bitkin halde kıyıya vuran Akdeniz foku telef oldu
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz foku, bir süre sonra kıyıda telef oldu.

        Yalıkavak Geris Mahallesi'nde vatandaşlar bir sitenin sahiline yaklaşık 2,5 metrelik Akdeniz fokunu bitkin vaziyette buldu. Açığa gitmeye çalışan fok, yeniden kıyıya geldi.

        Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi ekipleri fokun telef olduğunu belirledi.

        Vücudunda iltihap olduğu tespit edilen fokun belediye ekiplerince bölgeden alınacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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