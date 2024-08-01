Bodrum'da bitkin halde kıyıya vuran Akdeniz foku telef oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz foku, bir süre sonra kıyıda telef oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bitkin halde sahile vuran Akdeniz foku, bir süre sonra kıyıda telef oldu.
Yalıkavak Geris Mahallesi'nde vatandaşlar bir sitenin sahiline yaklaşık 2,5 metrelik Akdeniz fokunu bitkin vaziyette buldu. Açığa gitmeye çalışan fok, yeniden kıyıya geldi.
Sahildekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi ekipleri fokun telef olduğunu belirledi.
Vücudunda iltihap olduğu tespit edilen fokun belediye ekiplerince bölgeden alınacağı bildirildi.
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