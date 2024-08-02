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        Muğla'dan 6 ayda 317 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldı

        Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen ve 69 ülkeye ihraç edilen balıklardan bu yılın 6 aylık döneminde 317 milyon dolar gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:16
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        Muğla'dan 6 ayda 317 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldı
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        Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen ve 69 ülkeye ihraç edilen balıklardan bu yılın 6 aylık döneminde 317 milyon dolar gelir elde edildi.

        Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Muğla'da, her geçen yıl üretim miktarı ve ihracat hacmi artıyor.

        İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odaları Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, avcılık, yetiştiricilik ve toprak havuzda deniz balığı yavru üretimi hakkında bilgi verdi.

        Muğla'da, 2024 yılının ilk 6 ayında 48 bin 725 ton su ürünleri ihracatı yapıldığını belirten Saylak, bu üretimden 317 milyon dolar gelir elde edildiğini ifade etti.

        Saylak, Milas'taki toprak havuzlarda üretim yapan 23 kuluçkahanenin ise Türkiye deniz balığı yavrusu ihtiyacının yüzde 75'ini karşıladığını anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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