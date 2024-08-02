Muğla'dan 6 ayda 317 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldı

Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen ve 69 ülkeye ihraç edilen balıklardan bu yılın 6 aylık döneminde 317 milyon dolar gelir elde edildi.

Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Muğla'da, her geçen yıl üretim miktarı ve ihracat hacmi artıyor.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odaları Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, avcılık, yetiştiricilik ve toprak havuzda deniz balığı yavru üretimi hakkında bilgi verdi.