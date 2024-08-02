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        Bodrum İş İnsanları Derneğinden Vali Akbıyık ve Belediye Başkanı Aras'a ziyaret

        Bodrum İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:10
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        Bodrum İş İnsanları Derneğinden Vali Akbıyık ve Belediye Başkanı Aras'a ziyaret
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        Bodrum İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.

        Dernekten yapılan açıklamada, Bodrum'da iş dünyasını bir araya getirirken, bir yandan ticareti geliştirip diğer yandan da sosyal sorumluluk projeleriyle Bodrum'a fayda sağlamayı hedefleyen derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mete Yılanlı ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilk olarak Vali Akbıyık'ı ziyaret etti.

        Ziyarette projelerle ilgili bilgi alışverişi yapıldı. Vali Akbıyık, başkan ve yönetime başarılar diledi.

        Yönetim kurulu üyeleri daha sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı da ziyaret etti. Ziyarette Muğla ve Bodrum'un gelişmesi için ortak çalışmalar yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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