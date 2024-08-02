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        Bodrum'da itfaiye hizmet binasının temeli atıldı

        Bodrum ilçesinde itfaiye hizmet binasının temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:22 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:22
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        Bodrum'da itfaiye hizmet binasının temeli atıldı
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        Bodrum ilçesinde itfaiye hizmet binasının temeli törenle atıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen temel atma törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla CHP Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici, Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, CHP Bodrum ilçe başkanı Tuna Işın, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve çok sayıda davetli katıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan itfaiye hizmet binası üç kattan oluşurken 1433 metrekare inşaat alanına sahip ve çatısında 86 KW güneş enerji santrali bulunuyor.

        46 milyon 617 bin lira yatırımla temeli atılan tesisin 210 günde tamamlanması planlanıyor.

        Temel atma töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, vatandaşları zor zamanlarında yanında olan itfaiyenin gücüne güç kattığını, Bodrum Belediyesi olarak büyükşehir belediyesi ile iş birliğinin artarak devam ettiğini ifade etti.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da, "CHP'li belediyelerimiz Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızın taleplerine cevap veriyor. Belediyelerimiz, hayata geçirdikleri sosyal politikalarla vatandaşlarımızın yanında oluyor ve olmaya devam edecek." dedi.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da küresel ısınmanın etkisiyle daha sıcak ve kuru hava koşulları, orman yangınlarını daha sık ve yıkıcı hale getirdiğine dikkati çekerek, "2020'den bu yana Bodrum ve Muğla genelinde yaşadığımız yangınlar ekosistemleri tahrip ederken yaşam alanlarımızı da tehdit ediyor. Göreve geldiğimiz ilk 100 günde Muğla genelinde 2198 yangına ve 835 kaza kurtarma ile su baskınına müdahale ettik. Bodrum'da da yapımızı güçlendirmek adına buradayız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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