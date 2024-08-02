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        Muğla'da 8 bin 664 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmede 8 bin 664 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 18:13 Güncelleme: 02.08.2024 - 18:13
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        Muğla'da 8 bin 664 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmede 8 bin 664 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir işletmede bandrolsüz içki bulunduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreste yapılan aramada, farklı türlerde 8 bin 664 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince içkilere el konuldu, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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