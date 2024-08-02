Muğla'da 8 bin 664 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmede 8 bin 664 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmede 8 bin 664 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir işletmede bandrolsüz içki bulunduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreste yapılan aramada, farklı türlerde 8 bin 664 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince içkilere el konuldu, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
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