Datça'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 16 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, 20 düzensiz göçmen yakalandı, 16 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Gebekum Plajı'nda Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timi tarafından bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ile Hisarönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karada 20 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kalemlik Koyu'nda karadan ulaşımı olmayan bölgede de bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.