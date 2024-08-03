ABD'li aktris Sharon Stone, Bodrum'da "Uluslararası İkon Ödülü" aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen organizasyonda ABD'li aktris Sharon Stone'a, "Uluslararası İkon Ödülü" verildi.

Gain ana sponsorluğunda, Bodrum Titanic Luxury Collection'da düzenlenen geceye, dünyaca ünlü aktris Sharon Stone da katıldı.

Golden Globe'un ilk kez ABD dışında verdiği "Uluslararası İkon Ödülü"nü almak için Bodrum'a gelen Stone, kırmızı halı geçişinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye daha önce bir kez geldiğini söyledi.

İstanbul'da çok güzel yerlere gittiğini ve harika şeyler deneyimlediğini anlatan Stone, "Buranın daha önce o kadar güzel olduğunun farkında değildim. Harika bir ekiple Bodrum'a geldim. Bodrum'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Otel sahipleri beni çok iyi şekilde ağırladı. Burada çok güzel bir gün geçirdim ve birçok koyu gezdim. Bana hediye edilen Beşiktaş formasını da giydim. Oğlum büyük bir futbol hayranı ve o formayı giymem benim için de büyük bir onur." diye konuştu.

Sharon Stone, ödülü aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşmada da "Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum." dedi. Altın Küre Yönetim Kurulu Başkanı Helen Hoehne ise Sharon Stone'u bu prestijli ödülün ilk sahibi olarak onurlandırmaktan büyük heyecan duyduğunu belirterek, "Sharon'un muazzam boyutlardaki hayırsever katkıları ve sinemaya katkıları onu bu ilk ödül için bariz bir seçim haline getirdi. Ayrıca bu ödülü, pek çok yaratıcı çalışmanın merkez üssü olan Türkiye'de başlattığımız için de mutluyuz." ifadesini kullandı.