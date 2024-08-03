Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        ABD'li aktris Sharon Stone, Bodrum'da "Uluslararası İkon Ödülü" aldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen organizasyonda ABD'li aktris Sharon Stone'a, "Uluslararası İkon Ödülü" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 00:04 Güncelleme: 03.08.2024 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li aktris Sharon Stone, Bodrum'da "Uluslararası İkon Ödülü" aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen organizasyonda ABD'li aktris Sharon Stone'a, "Uluslararası İkon Ödülü" verildi.

        Gain ana sponsorluğunda, Bodrum Titanic Luxury Collection'da düzenlenen geceye, dünyaca ünlü aktris Sharon Stone da katıldı.

        Golden Globe'un ilk kez ABD dışında verdiği "Uluslararası İkon Ödülü"nü almak için Bodrum'a gelen Stone, kırmızı halı geçişinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye daha önce bir kez geldiğini söyledi.

        İstanbul'da çok güzel yerlere gittiğini ve harika şeyler deneyimlediğini anlatan Stone, "Buranın daha önce o kadar güzel olduğunun farkında değildim. Harika bir ekiple Bodrum'a geldim. Bodrum'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Otel sahipleri beni çok iyi şekilde ağırladı. Burada çok güzel bir gün geçirdim ve birçok koyu gezdim. Bana hediye edilen Beşiktaş formasını da giydim. Oğlum büyük bir futbol hayranı ve o formayı giymem benim için de büyük bir onur." diye konuştu.

        Sharon Stone, ödülü aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşmada da "Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum." dedi.

        Altın Küre Yönetim Kurulu Başkanı Helen Hoehne ise Sharon Stone'u bu prestijli ödülün ilk sahibi olarak onurlandırmaktan büyük heyecan duyduğunu belirterek, "Sharon'un muazzam boyutlardaki hayırsever katkıları ve sinemaya katkıları onu bu ilk ödül için bariz bir seçim haline getirdi. Ayrıca bu ödülü, pek çok yaratıcı çalışmanın merkez üssü olan Türkiye'de başlattığımız için de mutluyuz." ifadesini kullandı.

        İlk Uluslararası Altın Küre İkon Ödülü'nün Türkiye'de olması için bir yılı aşkın süredir çalışma yürüten Golden Globe (Altın Küre) Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Tapan da uluslararası kutlamaları Türkiye'ye getirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Davete Gülse Birsel, Özcan Deniz, Sıla Türkoğlu, Taro Emir Tekin, Şevval Sam, Gülseren Buğdayıcıoğlu, Mine Kaplakçıoğlu, Nesrin Cevadzade dahil olmak üzere sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

        Gecenin sunuculuğunu ise Kerem Bürsin ve Büşra Pekin yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        'Pazarlık yapmayacağız'
        'Pazarlık yapmayacağız'
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        "Israrla takip" edince tutuklandı
        "Israrla takip" edince tutuklandı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bodrum ve Marmaris'te 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum ve Marmaris'te 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Datça'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 16 göçmen kurtarıldı
        Datça'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 16 göçmen kurtarıldı
        Bodrum'a tatilci akını; araç yoğunluğu dronla görüntülendi
        Bodrum'a tatilci akını; araç yoğunluğu dronla görüntülendi
        Marmaris açıklarında denizde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye
        Marmaris açıklarında denizde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye
        Fethiye açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Fethiye açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da yoğun araç girişi havadan görüntülendi
        Bodrum'da yoğun araç girişi havadan görüntülendi