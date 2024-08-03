Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ortaca-Köyceğiz kara yolu Beyobası mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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