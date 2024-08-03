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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:57 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:57
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ortaca-Köyceğiz kara yolu Beyobası mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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