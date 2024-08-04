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        21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Kuğu Gölü" balesiyle başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Kuğu Gölü" balesiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:08 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:08
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        21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Kuğu Gölü" balesiyle başladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Kuğu Gölü" balesiyle başladı.

        İş Bankası katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 3-22 Ağustos'ta yapılacak festival kapsamında, İzmir Devlet Opera ve Balesince sahnelenen, Bolşoy baş dansçılarının başrolde olduğu "Kuğu Gölü" balesi sanatseverle buluştu.

        Çaykovski'nin bestelediği eser, Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisiyle sahnelendi.

        Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard'ın görev aldığı eserin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin bu yılda her zaman olduğu gibi balenin ve dansın en güzel örneklerini sanatseverlerle buluşturacağını söyledi.

        Sağtürk, sanatseverlerin dünyaca ünlü ve kendi alanında çok başarılı çalışmalara imza atmış sanatçıları izleme fırsatı bulacağına işaret ederek, festivalde yer alan yabancı sanatçılara teşekkür etti.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak festivallere bu yıl rekorlarla başladıklarını belirten Sağtürk, "15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivalinde 15 bin 264 seyirciyle ilk rekorumuzu kırarken, 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivalinde ise 20 bin 500 seyirciye ulaşarak bir rekora daha imza attık. Göstermiş olduğunuz bu yoğun ilgi için hepinize çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu gurur hepimizin. Bizler bu geceyi genç yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli bale sanatçımız ve baş koreografımız canımız, arkadaşımız Almula Özlem'e ithaf etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Açılış temsilini, Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu ile çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever ilgiyle izledi.

        "Kuğu Gölü" bu akşam da yine aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak.

        Samsun Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek Carmen balesi ise 7 ve 8 Ağustos'ta seyredilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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