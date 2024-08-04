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        Muğla açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla açıklarında sahil güvenlik ekiplerince 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 08:58 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:03
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        Muğla açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla açıklarında sahil güvenlik ekiplerince 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, lastik botlardaki 13'ü çocuk 61 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

        Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta, 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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