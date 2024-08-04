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        Muğla'nın "alev savaşçıları" yangınlarla mücadeleye her an hazır

        DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin orman varlığı açısından en zengin kentlerinden Muğla'da, "alev savaşçıları" olarak nitelendirilen orman işçileri, zorlu arazi koşullarının yanı sıra yüksek hava sıcaklıklarıyla da mücadele edebilmek için sıkı şekilde hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:01
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        Muğla'nın "alev savaşçıları" yangınlarla mücadeleye her an hazır
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        DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin orman varlığı açısından en zengin kentlerinden Muğla'da, "alev savaşçıları" olarak nitelendirilen orman işçileri, zorlu arazi koşullarının yanı sıra yüksek hava sıcaklıklarıyla da mücadele edebilmek için sıkı şekilde hazırlanıyor.

        Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçiler, "yeşil vatan"ı korumak için teyakkuz halinde bekliyor. Alevlerin yanında sarp araziler ve zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havayla da boğuşan ormancılar, sık sık tatbikat yapıyor.

        Alevleri yayılmadan söndürmek için eğitim alan orman işçileri, hızlı hareket kabiliyetlerini artırmak için hortum serme ve en erken su verme gibi yarışmalarla da formda kalıyor.

        Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelede verilen eğitimlerin önemli olduğunu, yangınlara bilinçli ve hazır olmanın asli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

        Ekiplerin her zaman göreve hazır bir şekilde beklediğini belirten Ülküdür, "Yangınlarla mücadeleye 14 helikopter, 6 uçak ve 1 İHA'dan oluşan hava gücüyle destek veriliyor. Karadan yangın söndürme işçileri ve diğer personelle 2 binin üzerinde kişi görev yapıyor." dedi.

        Sorumluluk alanlarında 51 yangın gözetleme kulesi bulunduğunu dile getiren Ülküdür, "Bunların 29'unda kameralı sistemle ormanlar dijital ortamda da takip ediliyor. Su kaynaklarına uzak noktalarda çıkan yangınlara müdahalede kullanılmak üzere 402 yangın havuzu bulunuyor." diye konuştu.

        Muğla'nın büyük kısmının ormanlık alan olduğuna dikkati çeken Ülküdür, özellikle araçlardan izmarit atılmaması, ormanda ateş yakılmaması ve çöp bırakılmaması uyarısında bulundu.

        - Sıcaklarla birlikte yangın sayıları arttı

        Son 23 yılın en sıcak haziranını geride bıraktıklarını belirten Ülküdür, şöyle konuştu:

        "Bugüne kadar çok fazla yangınla karşılaştık. Daha önce görmediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Orman yangınları açısından bu kritik hava şartları son derece güç durumları ortaya çıkarıyor. Yangınlar çok hızlı bir yayılış gösteriyor. Afete dönüşecek yangınlarla karşı karşıya kalmaktayız. 1 Ocak'tan bugüne kadar orman ve ziraat alanlarında çıkan yangınlarda 778 hektar alan zarar gördü. 2024'te yaşanan ekstrem meteorolojik koşullar nedeniyle önceki yılların aynı aylarıyla karşılaştırıldığında orman yangınları sayısında yüzde 73, ziraat yangınlarının sayısında ise yüzde 108 artış oldu."

        Ülküdür, turizm bölgesi olması nedeniyle yoğun araç ve insan trafiği yaşanan Muğla'da özellikle bu kritik dönemlerde daha duyarlı olunması gerektiğini kaydetti.

        Orman yangınlarıyla mücadelede erken müdahalenin çok önemli olduğunu vurgulayan Ülküdür, "Orman yangınlarıyla mücadeleye 'savaş hali' diyoruz. Eğer bu savaşa eğitim ve tatbikatlar yaparak hazır olmazsanız başarılı olmamız söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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