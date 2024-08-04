Muğla'nın "alev savaşçıları" yangınlarla mücadeleye her an hazır

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin orman varlığı açısından en zengin kentlerinden Muğla'da, "alev savaşçıları" olarak nitelendirilen orman işçileri, zorlu arazi koşullarının yanı sıra yüksek hava sıcaklıklarıyla da mücadele edebilmek için sıkı şekilde hazırlanıyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçiler, "yeşil vatan"ı korumak için teyakkuz halinde bekliyor. Alevlerin yanında sarp araziler ve zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havayla da boğuşan ormancılar, sık sık tatbikat yapıyor.

Alevleri yayılmadan söndürmek için eğitim alan orman işçileri, hızlı hareket kabiliyetlerini artırmak için hortum serme ve en erken su verme gibi yarışmalarla da formda kalıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, AA muhabirine, orman yangınlarıyla mücadelede verilen eğitimlerin önemli olduğunu, yangınlara bilinçli ve hazır olmanın asli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Ekiplerin her zaman göreve hazır bir şekilde beklediğini belirten Ülküdür, "Yangınlarla mücadeleye 14 helikopter, 6 uçak ve 1 İHA'dan oluşan hava gücüyle destek veriliyor. Karadan yangın söndürme işçileri ve diğer personelle 2 binin üzerinde kişi görev yapıyor." dedi.

Sorumluluk alanlarında 51 yangın gözetleme kulesi bulunduğunu dile getiren Ülküdür, "Bunların 29'unda kameralı sistemle ormanlar dijital ortamda da takip ediliyor. Su kaynaklarına uzak noktalarda çıkan yangınlara müdahalede kullanılmak üzere 402 yangın havuzu bulunuyor." diye konuştu.