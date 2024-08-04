Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.B'nin Bodrum'a uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Güvercinlik yol kontrol noktasında şüphelinin aracı durduruldu.
Yapılan aramada 4 bin 756 sentetik hap ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
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