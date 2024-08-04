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        Fethiye'de kayalıklardan düşen kişi öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 19:45 Güncelleme: 04.08.2024 - 19:45
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        Fethiye'de kayalıklardan düşen kişi öldü
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Faralya Mahallesi'nde karadan ulaşımı bulunmayan Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıkan Gülsimay Yılmaz (22) kayalıklardan düştü.

        Yılmaz'ın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bulunduğu yerden alınarak vadideki sahile getirilen Yılmaz, botla Ölüdeniz Sahili'nde bekleyen ambulansa ulaştırıldı.

        Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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