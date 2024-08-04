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        Bodrum FK, Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa'yı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 22:22 Güncelleme: 04.08.2024 - 22:22
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        Bodrum FK, Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa'yı transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Sipay Bodrum FK'da transfer çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Kulübümüz Sırbistan Süper Lig Takımı Mladost'un orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Gabriel." ifadelerine yer verildi.

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