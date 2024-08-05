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        Yöresel çalgı sipsi ile düğün, şenlik ve festivallerde sahne alıyor

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 33 yaşındaki müzisyen İsmail Peynirci, yöresel çalgı sipsi ile düğün, şenlik ve festivallerde sahne alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:15 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:15
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        Yöresel çalgı sipsi ile düğün, şenlik ve festivallerde sahne alıyor
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        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 33 yaşındaki müzisyen İsmail Peynirci, yöresel çalgı sipsi ile düğün, şenlik ve festivallerde sahne alıyor.

        Küçük yaşlarda müziğe merak salan Peynirci, Teke yöresinde yaygın olarak kullanılan Türk halk müziğinin üflemeli çalgılarından sipsiyi öğrenmeye karar verdi.

        Peynirci, İsmet Kocaoğlan'dan 15 yaşındayken sipsi çalmayı öğrendi. İlk zamanlarda bazı düğünlere enstrüman desteği olarak katılan Peynirci, gelen talepler üzerine "Sipsili Müzik" adında kendi grubunu kurdu.

        Sahne aldığı düğünlerde seslendirdiği eserlerle insanları eğlendiren Peynirci, bölgedeki festival ve şenliklerde de sahne alarak yöresel çalgı sipsinin tanıtımını sağlıyor.

        Peynirci, AA muhabirine, sipsi çalarak öncelikle kültüre hizmet ettiğini ve bu işle geçimini sağladığını söyledi.

        Herkesin kültüre, kültürel öge ve eserlere sahip çıkması gerektiğini anlatan Peynirci, "Müzikal anlamda sipsi ile kültürümüzü ayakta tutmaya çalışıyorum. Ustalarımın bana gösterdiği, öğrettiği şekilde sipsiyi korumaya çalışıyorum. Halkın olduğu her yere biz sipsimiz ile gidip otantik bir ortam oluşturuyoruz. Rızkımızı da kazanıyoruz." dedi.

        Burdur Dirmil'de (Altınyayla) sipsili düğünlerin yapıldığını, Fethiye'de sipsi çalanların az olması dolayısıyla çalgının düğünlerde kullanılmadığını anlatan Peynirci, kendisinin işe başlamasıyla bölge halkının da sipsiye alıştığını dile getirdi.

        - "Çok güzel geri dönüşler alıyorum"

        Düğünlerde sipsi ile "Fethiye Çiftetellisi" çaldığında bazı kişilerin şaşırdığını belirten Peynirci, "İnsanlar telefonları ile performansımı kaydediyor ve sosyal medyada paslaşıyorlar. Onlar sayesinde de hiç tanımadığımız insanlara ulaşıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Düğünlere Karadeniz Bölgesi'nden gelenler, sipsinin sesinin tulumu andırması dolayısıyla beğeniyor. Bazen Karadeniz ezgilerini sipsi ile çalıyorum ve misafirler çok mutlu oluyor." diye konuştu.

        Peynirci, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen sanatçı tanıtma kartına sipsi ile sahip olduğunu söyledi.

        Sipsi eşliğindeki düğünlerde insanların mutlu olduğunu kaydeden Peynirci, "Sipsinin kaybolmamasına katkı sağlıyoruz. Burhan Yaman adında bir çırağım da var, ona da sipsi öğretiyorum. O da arkamızdan bu kuşağı inşallah devam ettirecek ki sipsimiz ölmesin. Sipsinin düğünlerde, eğlencelerde hep var olması, en önemli hedef." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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