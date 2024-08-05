Muğla'da jeep safari turlarında yoğunluk yaşanıyor

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde, alternatif gezi ve eğlence seçeneklerinden biri olan jeep safari turları ilgi görüyor.

Yerli ve yabancı tatilciler, günübirlik safari turlarıyla hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de doğal güzellikleri keşfetme fırsatı buluyor.

Fethiye kent merkezinden alınan yolcular, Saklıkent Milli Parkı'na doğru yola çıkıyor, yolculukta verilen molalarda Tlos Antik Kenti, Gizlikent Şelalesi ve Saklıkent Kanyonu'nu gezme şansı buluyor.

Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru ve rafting gibi adrenalin yüklü aktiviteleri bünyesinde barındıran kanyon, 5 dereceye kadar düşen suyu ile yerli ve yabancı turistlerin serinleme tercihi oluyor.