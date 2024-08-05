Bodrum açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı

Öte yandan ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

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