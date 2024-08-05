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        Bodrum açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 44 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 19:30 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:30
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        Bodrum açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 44 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

        Ekipler tarafından lastik botta 18'i çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

        Öte yandan ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, lastik bottaki 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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