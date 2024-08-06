Bodrum FK, lige iyi başlamak istiyor

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak lige iyi başlangıç yapmak istiyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK, sezonun ilk maçında 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesislerinde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte asbaşkan Selahattin Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada Topuk Yaylası'ndaki kampın güzel geçtiğini, takımın motivasyonunun iyi olduğunu söyledi.

Transferlerin kısa sürede uyum sağladığını dile getiren Polat,"Topuk Yaylasında da bu görüldü. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakında 1-2 bomba isim daha patlatabiliriz. Taraftarlarımızın duaları bizimle beraber olsun, oyuncularımız sahada her türlü çabayı harcayacaklar. Bu yıl ligi orta sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz, takımımız bunu başaracak güçte." diye konuştu.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de takımın çok fazla bir değişikliğe uğramadığını ve gelen oyuncuların çok kısa sürede uyum sağladığını ifade etti.