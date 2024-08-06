Fethiye'de 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi

Ekiplerce belirlenen adreste yapılan aramada, 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmede 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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