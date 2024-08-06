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        Fethiye'de 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmede 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:28 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:31
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        Fethiye'de 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmede 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığınca Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir işletmede bandrolsüz içki bulunduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreste yapılan aramada, 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince kaçak içkilere el konuldu, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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