Bodrum FK'nin yeni transferlerinden "hazırız" mesajı

Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Sipay Bodrum FK'de yeni transferler Yusuf Sertkaya ve Christophe Herelle, sezona hazır olduklarını söyledi.

Sezonun ilk hafta maçında evinde 12 Ağustos'ta Gaziantep FK'yı konuk edecek Bodrum FK'de ön libero Yusuf Sertkaya ve Fransız defans oyuncusu Christophe Herelle sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lige iyi başlamak istediklerini dile getiren Yusuf Sertkaya, "Süper Lig'in yeni ekibiyiz. Arkadaşlar çok iyi bir kamp süreci geçirmişler. Ben milli takımda olduğum iiçin biraz geç katıldım. Takıma alışıp en iyi şekilde takıma yardımcı olacağım. İnşallah istediğimiz gibi güzel bir sezon geçer. Hedefim yavaş yavaş alışıp süre bulmak ve takıma katkı sağlamak. Hocam şans verdiği sürece en iyi şekilde sahada değerlendireceğim." dedi.