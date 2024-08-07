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        Bodrum FK'nin yeni transferlerinden "hazırız" mesajı

        Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Sipay Bodrum FK'de yeni transferler Yusuf Sertkaya ve Christophe Herelle, sezona hazır olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:23 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:23
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        Bodrum FK'nin yeni transferlerinden "hazırız" mesajı
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        Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek Sipay Bodrum FK'de yeni transferler Yusuf Sertkaya ve Christophe Herelle, sezona hazır olduklarını söyledi.

        Sezonun ilk hafta maçında evinde 12 Ağustos'ta Gaziantep FK'yı konuk edecek Bodrum FK'de ön libero Yusuf Sertkaya ve Fransız defans oyuncusu Christophe Herelle sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Lige iyi başlamak istediklerini dile getiren Yusuf Sertkaya, "Süper Lig'in yeni ekibiyiz. Arkadaşlar çok iyi bir kamp süreci geçirmişler. Ben milli takımda olduğum iiçin biraz geç katıldım. Takıma alışıp en iyi şekilde takıma yardımcı olacağım. İnşallah istediğimiz gibi güzel bir sezon geçer. Hedefim yavaş yavaş alışıp süre bulmak ve takıma katkı sağlamak. Hocam şans verdiği sürece en iyi şekilde sahada değerlendireceğim." dedi.

        Sertkaya, güzel başlangıç yapmak için oldukça heyecanlı olduklarını sözlerine ekledi.

        Defans oyuncusu Christophe Herelle de takıma faydalı olmak istediğini dile getirdi.

        Sezonda takım halinde "iyi şeyler" yapmak istediklerini anlatan 31 yaşındaki yeni transfer, "Öncelikle birlikte oynayacağım partnerlerimi bilmem gerekiyor. Teknik ekibimizle birlikte uyum içerisinde olmamız gerekiyor. Ben de partnerimle birlikte sahada oldukça elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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