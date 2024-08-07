Bodrum'a kruvaziyerle 4 bin 630 yolcu geldi

İlçeyi günübirlik ziyaret eden "Norwegian Getaway"in bir sonraki durağı Kuşadası Limanı olacak.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

Heraklion Limanı'ndan sonra rotasını ilçeye çeviren gemide, çoğu ABD'li 4 bin 630 yolcu ve 1543 personel bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.