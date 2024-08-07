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        Bodrum'a kruvaziyerle 4 bin 630 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Norwegian Getaway" kruvaziyeriyle 4 bin 630 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:59
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        Bodrum'a kruvaziyerle 4 bin 630 yolcu geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Norwegian Getaway" kruvaziyeriyle 4 bin 630 yolcu geldi.

        Bahamalar bayraklı 324 metrelik "Norwegian Getaway" isimli kruvaziyer, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

        Heraklion Limanı'ndan sonra rotasını ilçeye çeviren gemide, çoğu ABD'li 4 bin 630 yolcu ve 1543 personel bulunduğu öğrenildi.

        Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

        İlçeyi günübirlik ziyaret eden "Norwegian Getaway"in bir sonraki durağı Kuşadası Limanı olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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