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        Bodrum'da temizlik seferberliği kapsamında Gümbet'te temizlik çalışması yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye ekipleri, temizlik seferberliği kapsamında Gümbet'te detaylı temizlik çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:14 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:14
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        Bodrum'da temizlik seferberliği kapsamında Gümbet'te temizlik çalışması yapıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediye ekipleri, temizlik seferberliği kapsamında Gümbet'te detaylı temizlik çalışması yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlatılan çalışma Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Destek Hizmetleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Gümbet Dayılar Sokak'ta yapıldı.

        Çalışmaya Belediye Başkan Vekili Gümbet Mahallesinden sorumlu Meclis Üyesi Kanat Özsert, Başkan Yardımcısı Tanju Aksu ile Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya da katıldı.

        Bölgede ot temizliği yapılırken otluk ve makilik alanlar ile sahil şeridine gelişi güzel atılan tek kullanımlık ürün atıkları temizlendi. Ayrıca ağaç budaması da yapıldı.

        Tanju Aksu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kapsamlı temizlik çalışmalarının belirlenen plan doğrultusunda farklı mahallelerde devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan da duyarlı olmalarını istedi.

        Bölgede teknesi olan vatandaşlar da yapılan çalışmadan memnun oluklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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