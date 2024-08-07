Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de UMKE tatbikatında, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) yapılan tatbikatta, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de UMKE tatbikatında, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) yapılan tatbikatta, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kayalık alana düşen bir yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

        Dağda konuşlanan UMKE ekibi, ihbarın ardından bölgeye çıkış yaparak yaralıya ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, sedyeyle yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Muğla UMKE sorumlusu Özhan Sarıkamış, gazetecilere, Babadağ'ın 1700 metre pistinde konuşlu UMKE ekibinin acil müdahale istasyonunun bulunduğunu söyledi.

        Ekibin, başta paraşüt kazaları ve acil durumlara karşı 7 gün 24 saat görev yaptığını dile getiren Sarıkamış, "Ekip, özel eğitimli sağlık personelinden oluşuyor. UMKE, her olaya karşı hazır durumda bulunuyor. İstasyonda acil ambulans, arazi koşularına karşı özel özellikli UMKE aracı bulunuyor. Bunun dışında olay yerinde her an kurulabilecek hastane acil servisi gibi hizmet verebilecek acil müdahale aracımız hizmet veriyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış

        Benzer Haberler

        Bodrum'da temizlik seferberliği kapsamında Gümbet'te temizlik çalışması yap...
        Bodrum'da temizlik seferberliği kapsamında Gümbet'te temizlik çalışması yap...
        Bodrum'a kruvaziyerle 4 bin 630 yolcu geldi
        Bodrum'a kruvaziyerle 4 bin 630 yolcu geldi
        Bodrum FK'nin yeni transferlerinden "hazırız" mesajı
        Bodrum FK'nin yeni transferlerinden "hazırız" mesajı
        Muğla'da tatilciler geleneksel Japon sanatları ile tanıştı
        Muğla'da tatilciler geleneksel Japon sanatları ile tanıştı
        Muğlaspor iç sahada Denizli yolcusu
        Muğlaspor iç sahada Denizli yolcusu
        Dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeia, havadan görüntülendi
        Dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeia, havadan görüntülendi