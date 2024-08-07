Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğini Çiftlik Koyu'nda tamamladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 18:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğini Çiftlik Koyu'nda tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı.

        Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinin 2024 yılı son etabı Çiftlik Koyu'nda yapıldı.

        Çalışmaya, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem ile Çiftlik Muhtarı Hasan Kocaman'ın yanı sıra belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi, ilgili birim personelleri ve vatandaşlar katıldı.

        Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

        Mayıs ayından bu yana her hafta farklı bir koyda deniz dibini temizleyen dalgıçlar, Kumbahçe, Yalıkavak, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Gümbet, Gündoğan, Türkbükü, Torba, Güvercinlik ve Çiftlik koylarından 7 bin 436 kilogram atık çıkardı.

        Deniz dibindeki temizlik çalışmalarının her yıl düzenli yapılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasında başvurusunu sundu
        Türkiye, İsrail'e karşı soykırım davasında başvurusunu sundu
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Eski nişanlı dehşeti: Genç Elif'in sol bacağı kesilecek
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam

        Benzer Haberler

        UMKE'den paraşüt kazalarına karşı tatbikat
        UMKE'den paraşüt kazalarına karşı tatbikat
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edili...
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edili...
        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını
        Fethiye'de UMKE tatbikatında, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurta...
        Fethiye'de UMKE tatbikatında, kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu kurta...
        Bodrum'da temizlik seferberliği kapsamında Gümbet'te temizlik çalışması yap...
        Bodrum'da temizlik seferberliği kapsamında Gümbet'te temizlik çalışması yap...