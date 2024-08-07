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        Fethiye'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 19:10 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:10
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        Fethiye'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yaşar Alp T. idaresindeki 34 CGE 769 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Çamköy Eski Hal Kavşağı'nda, Tuğba C. yönetimindeki 06 EHT 614 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Minibüsün devrildiği kazada iki sürücü ve araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre alternatif yollardan sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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