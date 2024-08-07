GÜNCELLEME 2 - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havanın kararmasıyla karadan müdahale devam ediyor.

Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.