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        GÜNCELLEME 2 - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havanın kararmasıyla karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 21:30 Güncelleme: 07.08.2024 - 21:30
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        GÜNCELLEME 2 - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havanın kararmasıyla karadan müdahale devam ediyor.

        Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına gündüz 6 uçak, 8 helikopterle havadan müdahale edildi.

        Havanın kararmasıyla yangına, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) iş makinelerince karadan müdahale ediliyor.

        Söndürme çalışmalarına farklı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

        Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını bölgeden uzaklaştırdı.

        Bazı vatandaşların ise alevlerden etkilenmemesi için evlerinin çevresini hortum ve kovalarla suladığı gözlendi.

        Yangının kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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