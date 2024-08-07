Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-7 Ağustos'ta kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 25 operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1895 lira ele geçirdi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda yakalanan 12 kişi de adli işlem yapılarak salıverildi.
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