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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 21:50 Güncelleme: 07.08.2024 - 21:50
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-7 Ağustos'ta kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 25 operasyon düzenledi.

        Ekipler, operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1895 lira ele geçirdi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda yakalanan 12 kişi de adli işlem yapılarak salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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