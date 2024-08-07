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        21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Carmen" balesi sahnelendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:19 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:19
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        21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Carmen" balesi sahnelendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Carmen" balesi sahneye konuldu.

        İş Bankasının katkısıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 3-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, Samsun Devlet Opera ve Balesince Carmen balesi sahnelendi.

        Temsilde, Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatıldı.

        Carmen'in muhteşem müziği ve hikayesinin dansın estetiğiyle buluştuğu eser, klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak sahneye yansıtıldı.

        Carmen eserinin koreografisi Carlos Vilan, müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas, dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, temsil öncesi yaptığı konuşmada, sanatı ve estetiği en yüksek seviyede paylaşarak festivale devam ettiklerini söyledi.

        Temsili, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert ile çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever ilgiyle izledi.

        Carmen balesi yarın akşam da yine aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak.

        Mersin Devlet Opera ve Balesince de 11-12 Ağustos'ta "Muhteşem Gatsby" sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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