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        Muğla'da çekici ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada 6 turist yaralandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde çekici ile tur minibüsünün çarpışması sonucu 6 turist yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:51
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        Muğla'da çekici ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada 6 turist yaralandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde çekici ile tur minibüsünün çarpışması sonucu 6 turist yaralandı.

        E.Y. idaresindeki 09 AET 110 plakalı çekici, Bodrum-Milas kara yolunda A.K. yönetimindeki tur minibüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 turist sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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