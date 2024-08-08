Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.A'nın ilçede uyuşturucu yetiştiriciliği ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheliye ait sera ve çevresinde yapılan aramada 40 kök kenevir bitkisi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
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