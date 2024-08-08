Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheliye ait sera ve çevresinde yapılan aramada 40 kök kenevir bitkisi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.A'nın ilçede uyuşturucu yetiştiriciliği ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

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