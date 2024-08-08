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        Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:30
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        Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Faralya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.

        Söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek verdi.

        Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

        Öte yandan, hava araçlarının yangına müdahalesi dolayısıyla Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına yaklaşık 3 saat ara verildi.

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