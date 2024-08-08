Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.

Faralya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.