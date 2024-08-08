Marmaris'te bir koyda 13 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Girneyit koyunda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir koyda, 13 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

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