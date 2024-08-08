Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 16 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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