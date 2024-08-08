Fethiye'de kalkış sırasında düşen yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kalkış sırasında düşen yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kalkış sırasında düşen yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metre pistine çıkan yamaç paraşütü pilotu Nihat Ş. (36) ile yolcusu Nebahat K. (26) hazırlıkların ardından kalkış yaptı.
İkili, kalkışları sırasında sürüklenerek bölgedeki kayalıklara düştü.
İhbar üzerine bölgeye, dağda konuşlu UMKE ekibi sevk edildi.
Bulundukları yerden alınan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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