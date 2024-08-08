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        Fethiye'de kalkış sırasında düşen yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kalkış sırasında düşen yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 21:07 Güncelleme: 08.08.2024 - 21:07
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        Fethiye'de kalkış sırasında düşen yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kalkış sırasında düşen yamaç paraşütü pilotu ile yolcusu yaralandı.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metre pistine çıkan yamaç paraşütü pilotu Nihat Ş. (36) ile yolcusu Nebahat K. (26) hazırlıkların ardından kalkış yaptı.

        İkili, kalkışları sırasında sürüklenerek bölgedeki kayalıklara düştü.

        İhbar üzerine bölgeye, dağda konuşlu UMKE ekibi sevk edildi.

        Bulundukları yerden alınan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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