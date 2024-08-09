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        Muğla'da mahalle sakinleri sulama tankerlerini yangınla mücadele aracına dönüştürdü

        Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi sakinleri, yangın müdahale aracına dönüştürdükleri sulama tankerleriyle orman yangınlarına karşı nöbet tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:47 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:47
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        Muğla'da mahalle sakinleri sulama tankerlerini yangınla mücadele aracına dönüştürdü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesi sakinleri, yangın müdahale aracına dönüştürdükleri sulama tankerleriyle orman yangınlarına karşı nöbet tutuyor.

        Mahalleli, bahçeler ve hayvanları için kullandıkları su tankerlerini traktörlerinin arkalarına bağlayıp hortum ve tazyikli su sıkma sistemi kurdu. Yangın söndürme arazözlerine dönüştürülen tankerler yangınlara anında müdahale ediliyor.

        Kendi aralarında oluşturdukları ekiple yangın nöbet listesi de oluşturan mahalleli, kahvehaneye asılan listeye göre yangın nöbeti tutarak, oluşturulan WhatsApp grubu üzerinden anlık bilgi akışı sağlıyor.

        - Yıldırım yangınlarını köylüler söndürdü

        Gökova Körfezi’ne yakın bir bölgede bulunan ve etrafı ormanlarla kaplı 550 nüfuslu Kuyucak Mahallesi'nde geçen günlerde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın da vatandaşlar tarafından söndürüldü.

        Vatandaşlar su tankerleriyle yangına müdahale etmenin yanında, bölgedeki olası yangınlarda helikopterlerin su alması amacıyla yapılan havuzlara su taşıyor.

        Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yaptığı açıklamada, köy sakinlerinin orman yangınlarına karşı nöbet tutmasının örnek bir davranış olduğunu söyledi.

        Ülküdür, duyarlılıkları dolayısıyla tebrik ettiği vatandaşların, bölge müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde çalıştığını dile getirdi.

        Kuyucak Mahalle Muhtarı Hasan Sarı da ormanların yangınlara karşı korunması amacıyla böyle bir uygulama başlattıklarını kaydetti.

        Oluşturdukları listeyle yangın nöbeti tutulduğunu anlatan Sarı, orman ekipleriyle yangınlara karşı mücadele ettiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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