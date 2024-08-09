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        Saklıkent Kanyonu'nda üzerine taş düşen 2 Rus turist yaralandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda üzerine taş düşen 2 Rus turist yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:22 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:22
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        Saklıkent Kanyonu'nda üzerine taş düşen 2 Rus turist yaralandı
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        Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu’nda üzerine taş düşen 2 Rus turist yaralandı.

        Kayadibi Mahallesi’ndeki kanyonda yürüyüşe çıkan Rus uyruklu 2 turistin üzerine taş düştü. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı turistler, ekipler tarafından sedyeyle kanyonun girişine bulunan ambulansa kadar taşındı.

        Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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