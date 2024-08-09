Saklıkent Kanyonu'nda üzerine taş düşen 2 Rus turist yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda üzerine taş düşen 2 Rus turist yaralandı.
Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu’nda üzerine taş düşen 2 Rus turist yaralandı.
Kayadibi Mahallesi’ndeki kanyonda yürüyüşe çıkan Rus uyruklu 2 turistin üzerine taş düştü. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı turistler, ekipler tarafından sedyeyle kanyonun girişine bulunan ambulansa kadar taşındı.
Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
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