Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Milas ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Aydınlıkevler Mahallesi'nde Y.Ö'ye ait evde tarihi eserler olduğu bilgisini alan Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve objeleri satmak için evinde bulundurduğu tespit edildi.

        Polis ve jandarma ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2500 yıllık Klasik Dönem'e ait 60 santim yüksekliğinde Karya Kralı Hekatomnos'a ait olduğu değerlendirilen mermer heykel, 2000 yıllık Roma dönemine ait koç başı figürlü lahit parçası ve 2000 yıllık Klasik Dönem'e ait olduğu belirtilen sunak taşı ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        İadenin tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi
        İadenin tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Dolu Dolu olimpiyat
        Dolu Dolu olimpiyat
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?

        Benzer Haberler

        "Gladyatörler kenti"ndeki kazılarda ortaya çıkan 1414 yıllık sütunlar ayağa...
        "Gladyatörler kenti"ndeki kazılarda ortaya çıkan 1414 yıllık sütunlar ayağa...
        Yatağa bağımlı Gülay'ın sanat tutkusu engel tanımıyor
        Yatağa bağımlı Gülay'ın sanat tutkusu engel tanımıyor
        Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 393 firmaya 806 bin lira ceza
        Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 393 firmaya 806 bin lira ceza
        Muğla'da tarihi eser operasyonu; Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Muğla'da tarihi eser operasyonu; Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Bodrum Gazze'ye Destek Platformu Üyeleri Filistin'e destek için yürüdü
        Bodrum Gazze'ye Destek Platformu Üyeleri Filistin'e destek için yürüdü
        Saklıkent Kanyonu'nda üzerine taş düşen 2 Rus turist yaralandı
        Saklıkent Kanyonu'nda üzerine taş düşen 2 Rus turist yaralandı