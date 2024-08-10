Bodrum'da su kesintisi yaşanan evlere tankerlerle su götürülüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisi yaşanan evlere tankerlerle su veriliyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisi yaşanan evlere tankerlerle su veriliyor.
İlçenin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin diplere düşmesi nedeniyle ilçede su kesintileri yaşanıyor.
Bodrum'a hem yer altı su kaynaklarından hem de Geyik Barajı'ndan su sağlanmaya devam edilirken, Bitez, Çırkan, Gürece gibi mahallelerin yüksek kotlarında kesintiler yaşandı.
Bodrum Belediyesi ekipleri, kesintiler dolayısıyla depolarına su talep eden vatandaşlara tankerlerle su dağıttı. Vatandaşlar ise kesintilerin sona ermesini ve konuya yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.
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