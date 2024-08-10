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        Bodrum'da su kesintisi yaşanan evlere tankerlerle su götürülüyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisi yaşanan evlere tankerlerle su veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:21
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        Bodrum'da su kesintisi yaşanan evlere tankerlerle su götürülüyor
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisi yaşanan evlere tankerlerle su veriliyor.

        İlçenin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin diplere düşmesi nedeniyle ilçede su kesintileri yaşanıyor.

        Bodrum'a hem yer altı su kaynaklarından hem de Geyik Barajı'ndan su sağlanmaya devam edilirken, Bitez, Çırkan, Gürece gibi mahallelerin yüksek kotlarında kesintiler yaşandı.

        Bodrum Belediyesi ekipleri, kesintiler dolayısıyla depolarına su talep eden vatandaşlara tankerlerle su dağıttı. Vatandaşlar ise kesintilerin sona ermesini ve konuya yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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