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        Marmaris'te çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:04 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:04
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        Marmaris'te çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Datça yolu üzeri Balıkaşıran mevkisinde yangın çıktığı ihbarını alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri belirtilen bölgeye gitti.

        Enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangına havadan ve karadan etkili şekilde müdahale edildi.

        Kontrol altına alınıp söndürülen yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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